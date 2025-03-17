Любов, яка чекає: знайдіть свого чотирилапого друга у Франківську

На вулицях Івано-Франківська щодня з’являється все більше безпритульних котів і собак, які потребують дому та турботи. Придивіться до цих пухнастих друзів на фото — можливо, серед них чекає саме ваш майбутній улюбленець.

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Інформатор Івано-Франківськ підготував для вас добірку маленьких носиків, які стануть чудовими друзями.

В групі Дім Сірка (Івано-Франківськ) викладають оголошення про знайдених або залишених тваринок. Там ви зможете знайти найкращого чотирилапого друга.

Цуценя шукає люблячих господарів

Безпритульна собака

Дівчинка, 3 місяці. Виросте невеликою.

Контактний номер: +380 990 585 271.

Котик шукає прихисток

Безпритульний кіт

Контактний, ласкавий кіт, 3 роки, кастрований та вакцинований.

У село не віддають.

Контактний номер: 099 058 5271.

Родину шукає собачка Елліс

Елліс

Елліс знайшли на промисловій зоні. Її привезли вагітною та залишили напризволяще. Вона ховалася між парканами, виходячи лише ввечері в пошуках їжі, оскільки перестала довіряти людям.

Там Елліс народила вісім цуценят. Виснажена та голодна, вона продовжувала їх вигодовувати, попри власний критичний стан. Коли волонтери знайшли сім’ю, одне цуценя вже загинуло. Через інтенсивний рух транспорту в цій зоні шанси на виживання були мінімальними.

Собаку з цуценятами забрали до притулку. Троє малюків знайшли нові родини, ще четверо захворіли на ентерит. Попри зусилля волонтерів та підтримку небайдужих, вижило лише одне цуценя, яке вже знайшло новий дім.

Елліс пройшла стерилізацію, після чого її мали повернути на місце, де її знайшли. Однак у промисловій зоні для неї існує висока загроза загибелі під колесами транспорту або від рук жорстоких людей.

Волонтери шукають для Елліс новий дім. Собака соціалізована, спокійна та довірлива.

Контактний номер: 096 004 5470.

Локація: Коломия, Івано-Франківськ, Львів.

Можлива доставка в межах регіону.

Кішка шукає дім

Безпритульна кішка

Молода домашня кішка перебуває на тимчасовій перетримці. Оброблена від паразитів, стерилізована, грайлива.

Шукає відповідальну родину в Івано-Франківську або Києві.

Контактний номер: 095 652 74 88.

Собака Бетті шукає родину після евакуації з прифронтової зони

Безпритульний собака

Бетті врятували з прифронтової зони та передана до нової сім’ї, однак незабаром її знову залишили.

Попри пережиті труднощі, собака зберегла довіру до людей. Волонтери продовжують шукати для неї надійний дім, де вона зможе адаптуватися та отримати необхідний догляд.

Наразі Бетті перебуває на тимчасовій перетримці в Івано-Франківську. Для неї шукають родину в центральних та західних регіонах України, а також розглядається можливість переїзду до Європи.

Контактний номер:

+380 98 769 40 57;

+380 95 198 42 32 (Viber, Telegram, WhatsApp).

Кошенята шукають господарів

Безпритульні кошенята

У місті Івано-Франківськ нову родину шукають кілька кошенят. Серед них – сірі кішечки та чорно-білий кіт.

Контактний номер: 099 224 02 06.

Як допомогти “Дому сірка”?

Задонатити будь-яку суму на рахунок засновниці притулку: