Мешканців Рогатина просять гідно зустріти полеглого бійця Івана Балацького

Сьогодні, 31 січня, Рогатинська громада зустрічає свого захисника – солдата Івана Балацького, який загинув 23 січня внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Першотравневе Куп’янського району.

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До лав ЗСУ Іван Балацький добровільно приєднався 25 березня 2022 року. Служив у штурмовій бригаді «Вовки». Воював на важких напрямках Донеччини, зокрема у Бахмуті та Соледарі.

З грудня 2024-го року воїн виконував обов’язки стрільця 1-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 1-го стрілецького батальйону на складному нині Куп’янському напрямку, де його життя обірвалося під час бойового завдання у віці 33 роки.

“Все, що ми можемо зробити для нашого захисника, – це гідно зустріти його, провести в останню дорогу, стати живим коридором на вулицях міста й сіл, схилити голови перед світлою пам’яттю,” – наголошують в дописі.

Траурний кортеж з тілом бійця рухатиметься до Рогатина з Івано-Франківська. Орієнтовно о 13:00 год на центральній площі міста відбудеться панахида і прощання з захисником.