Модель OnlyFans з Городенківщини розповіла, як викрила поліцейських на вимаганні

Модель платформи OnlyFans з Городенківщини публічно розповіла деталі гучної історії про вимагання хабаря з боку поліцейських. Жінка стверджує, що поліцейські шантажували її “еротичними фото”, але вона виявилася хитрішою, записавши всі їхні дії.
У своєму Instagram 22 жовтня модель пояснила, що причиною шантажу стали не міфічні “порушення”, а її фінансовий успіх.
“Я модель Онліфанс, яка у 2022 році заробила за один рік 120 тис. доларів. Цією сумою зацікавились начальник поліції мого міста і його заступник. Знайшли мою фотографію еротичного характеру і вимагали взятку”, – розповіла модель.
Вона підкреслила, що поліцейські не мали законних підстав для розслідування, а просто хотіли отримати частину її доходів.
“Пацани просто хотіли поколядувати у мене, спокусилися на моє багатство… Думали, що я упаду на коліна і буду щомісяця давати їм “бакси”, – заявила вона.
Модель повідомила, що одразу вирішила дати відсіч, сама ініціювавши публічний розголос через журналіста (якого вона просила назвати “Анжелою”). Ключовим елементом її стратегії стало записування всіх переговорів з правоохоронцями.
“Я сама замутила цю двіжуху… У мене на сосках були прослушки, тому я кожен дзвінок і зустріч з п….и записувала. А в мене виявились більші я…ця, ніж у них двох. І на коліна стали вони!” – заявила модель, підтверджуючи, що зібрані докази призвели до наслідків.