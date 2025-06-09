На Донеччині загинув сержант Телепчук Микола з Франківщини

У війні проти російських окупаційних військ загинув Микола Телепчук з міста Тлумача.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.

Трагічна звістка про загибель мужнього, сильного і незламного воїна, який віддав своє життя за Україну, облетіла Тлумацьку громаду.

У війні проти російських окупантів на Донецькому напрямку загинув сержант Микола Телепчук, 17.12.1998 року народження з міста Тлумача, який з 08.08.2024 року вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини на Донецькому напрямку.