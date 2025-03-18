На Франківщині провели в останню путь відважного героя Ігоря Юзьківа

У понеділок 17 березня, Болехівська громада попрощалися з воїном-Героєм Ігорем Юзьківом, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю у складі 42-ї окремої механізованої бригади.

Ігор був не лише мужнім воїном, а й люблячим чоловіком та батьком. Вдома на нього чекали дружина, дочка та син, сестра, брат, племінники, рідні… Вони вірили, що він обійме їх ще раз, що скаже: «Я вдома», інформують у Болехівській міській раді.

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Але війна жорстока… Вона забрала його, і тепер рідні нестимуть у своїх серцях світлу пам’ять про нього. Його відвага, відданість і жертовність стали прикладом для всіх нас, – йдеться у повідомлені

Прощання із героєм

Щоб віддати останню шану воїну до його оселі прийшли рідні, друзі, сусіди, побратими, всі, хто знав і поважав Ігоря.