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На Франківщині провели в останню путь відважного героя Ігоря Юзьківа
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині провели в останню путь відважного героя Ігоря Юзьківа

Автор: Ігор Василик
18/03/2025 08:45
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У понеділок 17 березня, Болехівська громада попрощалися з воїном-Героєм Ігорем Юзьківом, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю у складі 42-ї окремої механізованої бригади.

Ігор був не лише мужнім воїном, а й люблячим чоловіком та батьком. Вдома на нього чекали дружина, дочка та син, сестра, брат, племінники, рідні… Вони вірили, що він обійме їх ще раз, що скаже: «Я вдома», інформують у Болехівській міській раді.

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Але війна жорстока… Вона забрала його, і тепер рідні нестимуть у своїх серцях світлу пам’ять про нього. Його відвага, відданість і жертовність стали прикладом для всіх нас, – йдеться у повідомлені

Прощання із героєм

Щоб віддати останню шану воїну до його оселі прийшли рідні, друзі, сусіди, побратими, всі, хто знав і поважав Ігоря.


Від імені полеглого воїна з рідними, друзями та побратимами попрощався настоятель собору Святих жінок мироносиць отець-декан Болехівського деканату ПЦУ Іван Петрів. Він звернувся до присутніх зі словами розради та надії та наголосив, що Ігор віддав своє життя заради України, заради кожного з нас, і тепер його душа перебуває у Божих обіймах. Священнослужитель закликав усіх щиро молитися за упокій Героя, щоб Господь прийняв його у Небесне Царство, де немає війни та страждань, і дарував вічний спокій. А також за воїнів, які нині продовжують справу Ігоря та щодня борються у запеклих протистояннях з одвічним ворогом.

Героя поховали із військовими почестями

На кладовищі Ігоря провели під звуки військового оркестру, поховали під Державний Гімн України з усіма військовими почестями та салютом. Його дружині Ірині, від імені Президента України, військові вручили український прапор — символ честі, пам’яті та вдячності за його самовідданий подвиг.

Військові несуть труну, покриту українським прапором.
Люди на мітингу з прапорами та портретами
Українські військові на церемонії біля церкви
Люди плачуть на мітингу з українськими прапорами.
Траурна процесія з квітами взимку
Хода з прапорами і хризантемами на снігу.
Кладовище церемонія з українськими прапорами, люди з свічками.
Сумна подія з українськими прапорами, зима.
Люди на вулиці зимового дня, в шапках.
Військовий віддає почесті у присутності людей.
Прощання з військовим, люди сумують, українські прапори.
Мітинг зі українськими прапорами, люди засмучені