На Франківщині рекордно рано зацвів горицвіт весняний

У Галицькому НПП зацвіла одна з ранньовесняних рослин – горицвіт весняний. Цього року він розпустився рекордно рано – 11 березня, хоча зазвичай цвіте у квітні-травні.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Галицький національний природний парк.

Цей первоцвіт занесений до Червоної книги України та має високу природоохоронну цінність. Науковці Галицького НПП стежать за станом популяції горицвіту та працюють над його збереженням. Його запаси скорочуються через розорювання, заліснення та масове викопування для садових ділянок. Водночас ця рослина використовується у медицині завдяки вмісту серцевих глікозидів.