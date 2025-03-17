На Франківщині рекордно рано зацвів горицвіт весняний

У Галицькому НПП зацвіла одна з ранньовесняних рослин – горицвіт весняний. Цього року він розпустився рекордно рано – 11 березня, хоча зазвичай цвіте у квітні-травні.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Галицький національний природний парк.
Цей первоцвіт занесений до Червоної книги України та має високу природоохоронну цінність. Науковці Галицького НПП стежать за станом популяції горицвіту та працюють над його збереженням. Його запаси скорочуються через розорювання, заліснення та масове викопування для садових ділянок. Водночас ця рослина використовується у медицині завдяки вмісту серцевих глікозидів.
“Для зростання, рослині потрібний певний склад ґрунту. Горицвіт на штучно висаджених місцях, просто не приймається і гине. Розмноженням та розведенням рослини займаються у спеціально створених умовах. Вирощують в Національному ім. М.М. Гришка, Донецькому і Криворізькому ботанічних садах НАН України, в Нікітському ботанічному саду – ННЦ УААН, у ботанічних садах багатьох університетів”, – пишуть науковці.