На Франківщині судять жителя села Луквиця за побиття матері полеглого воїна

1 травня у Богородчанському районному суді на Франківщині відбудеться дванадцяте засідання у справі про сутичку між жителями села Луквиця Дзвиняцької громади. Вдень 10 листопада 2024 року у місцевого жителя Миколи Блискуна виник конфлікт з односельцями, під час цього постраждала матір загиблого військовослужбовця Надія Красій. Її вдарили палицею по руці й кулаком у голову. Жінка звинувачує в побитті Миколу Блискуна.

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Натомість чоловік свою вину заперечує, сутичку називає провокацією, заздалегідь спланованою проти нього старостою села Володимиром Андрусівим, а відео конфлікту, яке з’явилося за декілька днів після інциденту, вважає сфальсифікованим.

Що про ситуацію говорять Надія Красій, Микола Блискун, староста села й очевидці, читайте у матеріалі Суспільного в переддень 12 судового засідання у цій справі.

Жителька Луквиці Надія Красій — матір загиблого військовослужбовця Василя Красія. На початку повномасштабної війни її син добровольцем пішов на фронт. У складі 3 окремої штурмової бригади він воював на Запоріжжі й Донеччині, брав участь у боях за Бахмут і Авдіївку. Василь Красій загинув 16 березня 2024 року поблизу села Орлівка Донецької області. У нього залишилися дружина й маленький син.

Надія Красій біля пам’ятної дошки синові. Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Як згадує конфлікт Надія Красій

10 листопада 2024 року Надія Красій ішла відвідати синову могилу на цвинтарі у Луквиці. Дорогою зустріла односельця Миколу Блискуна. Між ними виник конфлікт. Чоловік скликав збори, проте на них ніхто не прийшов.

“Я говорю: “Тобі зборів треба? Така біда зараз — війна, діти гинуть. Тобі добре, бо ти своїх дітей вивіз за кордон. Три похорони [було в селі], а ти на жоден не прийшов”. Він відповів: “Я нікому нічого не зобов’язаний: хочу — йду, хочу — не йду”. Я кажу: “Ні, ти зобов’язаний, бо вони віддали життя за всіх нас. А його дружина говорить: “А ми що твого сина відправляли на війну?” Так у нас почалася сварка”, — каже Надія Красій.

Матір полеглого воїна 3 ОШБр Надія Красій. Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

З її слів, Микола Блискун був напідпитку і лаявся.

“Він мене у плече вдарив палицею, шарпав мною, а потім ще дав мені кулаком у голову, в шию ззаду. Я думала, що він мені руку вломив — так вона заболіла. Він був дуже агресивний. Поліція казала, що навіть і підпилий. Мені дали заспокійливе. У мене тиск піднявся — я дуже засмутилася. Було дуже прикро, що наші діти віддали життя — вони були патріотами. А такі, як Микола Блискун, не цінують, не поважають воїнів”, — згадує день побиття Надія Красій.

Що говорить очевидиця

Продавчиня місцевої крамниці Тетяна Михайлова каже, що стала очевидицею сутички.

Тетяна Михайлова стала очевидицею сутички у Луквиці. Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

“Я вийшла надвір, почула крики, побачила пані Надію, потерпілу, побачила пана Миколу Блискуна і що в них сутичка. Я повернулася, замкнула магазин і побігла туди. Підходячи до місця конфлікту, побачила, як він її кулаком у плече вдарив. Перед тим він пані Надію палицею вдарив по руці. Я стала між ними й забрала палицю. Разом з паном Миколою ми відійшли вбік”, — говорить Тетяна Михайлова.

Що свідчить староста села

Староста села Луквиця Володимир Андрусів каже, що приїхав до місця події за декілька хвилин.

“Коли я під’їхав, то пані Надія кричала, плакала. Було багато людей. Я подзвонив на “102”, а вони вже викликали “швидку”, — згадує події Володимир Андрусів.

Староста села Луквиця Володимир Андрусів. Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Староста села говорить, що Микола Блискун час від часу поводить себе агресивно.

“Він постійно хоче якоїсь допомоги, постійно хоче якихось грошей — весь час він щось вимагає. Приходить: “Зробіть субсидію”. Робимо субсидію — йому субсидія не виходить. Знову ж він звинувачує в цьому нас (сільраду — ред.) Він каже, що в нього конфлікт зі старостою. У мене з ним конфліктів жодних немає”, — пояснює Володимир Андрусів.

Що каже Микола Блискун

Микола Блискун каже, що нікого не бив. Він також додає, що фотографії синців після конфлікту Надія Красій в суді не надала.

Чоловік говорить: 10 листопада 2024 року хотів організувати сільські збори щодо роботи старости села Володимира Андрусіва й поганого стану дороги на вулиці Паращука в селі. Однак у цей день староста “через особисту неприязнь” організував проти нього провокацію.

“Мене у суботу, 9 листопада, попередили: “Миколо Миколайовичу, 10 на збори не йди, бо тобі готується пастка”. З прихованого номера дзвінок”, — розказує Микола Блискун.

10 листопада, продовжує чоловік, на нього вже чекали односельці, поліція і “швидка”.

Микола Блискун. Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

“Тільки підійшли під клуб, де мали відбутися сільські зібрання, ця Красій Надія Матвіївна, “мать героя”, як собака — там не було ні “слава Ісу”, ні “добрий день”: “Тобі зборів треба сільських? Тобі грошей треба на ремонт вулиці?” І — до мене. Я мав такий коштурик із собою. Ця (Ірина, дружина старости — ред.) тримає за коштур, і — до шиї. Одна — з одного боку, інша — з другого. Аж тут уже на автомобілі староста під’їхав, поліція, “швидка” — одночасно”, — каже Микола Блискун.

Він заперечує, що був нетверезим у той день.

“Він — п’яний!” — кричали. Я кажу: “Поліція, давайте трубку мені на експертизу. — У нас трубки нема”, — згадує Микола Блискун.

Фрагмент з відео сутички чоловік називає “змонтованим” і каже, що вимагатиме в суду провести технічну експертизу. Він також стверджує, що 10 листопада так само отримав ушкодження, однак поліція не зафіксувала їх.

Що кажуть у поліції

Керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків розповів, що кримінальне провадження стосовно чоловіка передали до суду. Воно відкрите за ст. 125 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф, громадські роботи до двохсот годин або виправні роботи до одного року.

Матір загиблого воїна Надія Красій. Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Що каже побратим полеглого бійця Василя Красія

Боєць 3 штурмової бригади ЗСУ Василь Тютюнник на позивний Махно телефоном розповів Суспільному, що про конфлікт у Луквиці дізнався від іншого військового. Тоді він з побратимами приїхав у село, щоб зустрітися з Миколою Блискуном.

Місце, де стався конфлікт у Луквиці. Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

“Я був на реабілітації. Взяв іще декілька хлопців — ми хотіли знайти цього чоловіка і поговорити з ним, що так з матерями героїв не варто чинити. Але, на жаль, ми його не знайшли. У моєму досвіді — це єдиний такий прецедент, і ми будемо намагатися, щоби він став останнім”, — каже Василь Тютюнник.

З моменту відкриття кримінального провадження у справі відбулося 11 судових засідань, 12 планують провести 1 травня. За цей період, каже Надія Красій, Микола Блискун жодного разу не попросив у неї вибачення.

“Ще й каже мені: “Ти ще будеш бачити, що тебе чекає. То ще не все”, — переповідає Надія Красій.