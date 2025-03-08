ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Лісова пожежа вночі, полум'я на тлі дерев
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині погасили 109 пожеж сухої трави та оштрафували 7 паліїв. ФОТО

Автор: Lilia
08/03/2025 11:11
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За минулу добу на території області вогнеборці ліквідували 119 пожеж, з них 109 — в природних екосистемах

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області 

Впродовж доби на території області виникло 109 пожеж сухої трави, на загальній площі 14 га. До ліквідації цих пожеж було залучено 415 рятувальників та 100 одиниць спецтехніки.

Так, 7 березня рятувальники ліквідували масштабні пожежі сухої трави на відкритих територіях: поблизу міста Яремче та у селі Пасічна, Надвірнянського району горіла суха трава на відкритій території на загальній площі 4 га., у селищі Рожнятів виникла пожежа сухої трави та чагарників на відкритій території двома осередками на площі 6000 м².

Пожежний гасить вогонь на відкритій території.
Пожежа біля будинку на відкритому полі.
Пожежа на полі з рятувальником в диму.
Пожежник гасить вогонь у полі при денному світлі.
Пожежа на полі в Україні, дим і вогонь

Щодня на території області працюють рейдові групи ДСНС задля запобігання виникненню пожеж в екосистемах та виявлення правопорушників.

7 березня рейдові групи ДСНС виявили 7 паліїв сухої рослинності, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення статті 77-1 КУпАП, що тягне за собою накладання штрафу від 3060 до 6120 грн!

Пожежа в лісі, вогонь і дим серед дерев.
Рятувальники працюють біля освітленого столу вночі.
Пожежники гасять вогонь у сухій траві
Пожежник гасить вогонь на відкритій місцевості
Гасіння лісових пожеж на заході України
Їжак на засніженій землі серед природи