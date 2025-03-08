На Івано-Франківщині погасили 109 пожеж сухої трави та оштрафували 7 паліїв. ФОТО

За минулу добу на території області вогнеборці ліквідували 119 пожеж, з них 109 — в природних екосистемах

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Впродовж доби на території області виникло 109 пожеж сухої трави, на загальній площі 14 га. До ліквідації цих пожеж було залучено 415 рятувальників та 100 одиниць спецтехніки.

Так, 7 березня рятувальники ліквідували масштабні пожежі сухої трави на відкритих територіях: поблизу міста Яремче та у селі Пасічна, Надвірнянського району горіла суха трава на відкритій території на загальній площі 4 га., у селищі Рожнятів виникла пожежа сухої трави та чагарників на відкритій території двома осередками на площі 6000 м².

Щодня на території області працюють рейдові групи ДСНС задля запобігання виникненню пожеж в екосистемах та виявлення правопорушників.

7 березня рейдові групи ДСНС виявили 7 паліїв сухої рослинності, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення статті 77-1 КУпАП, що тягне за собою накладання штрафу від 3060 до 6120 грн!