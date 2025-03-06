На Івано-Франківщині розшукали двох неповнолітніх дівчат

Поліція розшукувала двох 14-річних дівчат, які зникли 4 березня: Катерину Дубову та Анну Стоногу.

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Ювенальна поліція розшукала дівчат у Івано-Франківську. З ними все гаразд, пише Правда.іф з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Правоохоронці припускали, що дівчата можуть перебувати разом

Дубова Катерина, 2010 року народження, мешканка Івано-Франківська. Вона вийшла з дому близько 11:00 і не повернулася.

Прикмети: зріст 160 см, худорлява, коротке чорне волосся, носить окуляри. Була одягнена у чорну куртку, широкі світлі джинси, мала чорний рюкзак.

Стонога Анна, 2010 року народження, жителька села Хриплин, Івано-Франківської громади. Вона також зникла 4 березня близько 11:00.

Прикмети: зріст 152 см, худорлява, коротке темно-каштанове волосся. Була одягнена у чорні джинси з білими вставками, чорні кросівки з білими вставками, чорну куртку, мала чорний рюкзак “Nike”.

Правоохоронці закликають громадян, які володіють інформацією про місцеперебування дівчат, телефонувати на лінію «102» або звертатися за номерами: