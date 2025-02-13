На Івано-Франківщині засуджено маскувальника наркотичних засобів та психотропних речовин для постачання у в’язницю

41-річного прикарпатець разом зі спільником постачали наркотичні засоби та психотропні речовини організаторам злочинної групи, які перебували в установі виконання покарань. Фігуранта засудили до 4,5 років тюрми.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав винним 41-річного місцевого мешканця, який для учасників організованої групи приховував незаконно придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою їх передачі у місце позбавлення волі, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України), повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, пише Правда.іф
Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки та 6 місяців з конфіскацією майна.
Прокурори в суді довели, що упродовж квітня-липня 2023 року фігурант разом зі спільником постачали наркотичні засоби та психотропні речовини організаторам злочинної групи, які перебували в установі виконання покарань.
Мова йде про психотропну речовину – PVP та наркотичний засіб – бупренорфін, а також інші заборонені речі, які зловмисники розповсюджували серед арештованих.
Правоохоронцями задокументовано низку фактів передачі наркотичних засобів та психотропних речовин, які були замасковані в продуктах харчування, товарах загального вжитку й засобах гігієни.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУ НП в Івано-Франківській області.