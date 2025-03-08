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На Калущині проведуть в останню дорогу воїна Околота Максима

Автор: Lilia
08/03/2025 12:25
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Сьогодні, 8 березня, Войнилівська громада Калуського району на Івано-Франківщині зустрічатиме померлого захисника Околота Максима.

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Про це повідомляє Войнилівська територіальна громада, передає Правда.іф.

Об 11 годині траурний кортеж із тілом померлого Воїна вирушить з Калуської ЦРЛ до Народного дому смт Войнилів, де о 12 годині відбудеться панахида.

Після панахиди розпочнеться чин похорону.

Відправа за померлим Воїном відбудеться в Церкві Воздвиження Чесного і Животворного Хреста села Середня.

Поховають воїна на кладовищі у селі Середня.

Громаду просять гідно зустріти померлого Героя.