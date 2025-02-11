На Калущині рятувальники витягнули з річки тіло чоловіка, якого розшукували

Сьогодні о 07:30 до рятувальників поступило повідомлення від працівників поліції про те, що потрібна допомога у пошуках зниклого жителя села Велика Тур’я Калуського району, який ще 6 лютого вийшов з дому та пішов у напрямку лісового масиву.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Сьогодні о 11:00 рятувальники спільно із працівниками поліції виявили тіло зниклого громадянина 1954 року народження в річці Турянка, поблизу села Велика Тур’я.

Вигодські гірські рятувальники спільно з працівниками поліції провели заходи по витягуванню тіла на берег річки.