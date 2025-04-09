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На Коломийщині провели в останню путь воїна Василя Заяця. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Коломийщині провели в останню путь воїна Василя Заяця. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
09/04/2025 15:38
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8 квітня Отинійська громада попрощалася з військовослужбовцем Василем Заяцем, який відійшов у вічність 4 квітня через хворобу.

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Василь народився 12 лютого 1973 року, мешкав у селі Голосків. Воїн учасника бойових дій, кулеметником стрілецького відділення 77 батальйону ТрО.

“Його земний шлях завершився 4 квітня 2025 року внаслідок тяжкої хвороби. Проте пам’ять про Василя Володимировича назавжди залишиться в серцях рідних, побратимів, друзів і всієї громади. Він віддав частинку себе заради миру й спокою кожного з нас, заради нашого майбутнього”, – розповідають на сторінці громади.

Провести воїна в останню дорогу прийшли найрідніші, друзі та мешканці громади…