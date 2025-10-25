ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Коломийщині відкрили ще один “Клас безпеки”

Автор: Оксана Марушкевич
Кабінет безпеки з малюнком рятувальників і полицями
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

24 жовтня у Гвіздецькому ліцеї Гвіздецької селищної ради за участю офіцерів-рятувальників громади відбулося відкриття нового “Класу безпеки”

Мета створення таких просторів — навчити підростаюче покоління основам цивільного захисту, пожежної та мінної безпеки, формувати відповідальне ставлення до власної безпеки та безпеки оточення, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“У новоствореному класі передбачено все необхідне для ефективного навчання: тематичні стенди, навчальні матеріали, інтерактивні елементи, інвентар для відпрацювання практичних навичок. Саме тут учні зможуть засвоїти правила пожежної безпеки, алгоритми дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, навчитися надавати домедичну допомогу постраждалим, а також повторити правила дорожнього руху та інші важливі аспекти безпечної поведінки”, – йдеться у дописі.

Крім того у Класі є навчальні матеріали та поліграфічна продукція розроблена ДСНС України та UNICEF Ukraine.

Стенд з навчання мінній безпеці в Україні

Під час відкриття офіцер-рятувальник у доступній та цікавій формі нагадав школярам основні правила безпечної життєдіяльності та наголосив, що дотримання цих правил допомагає зберегти найцінніше — життя.

Робота по відкритті Класів безпеки на Прикарпатті активно триває.

Учні в формі рятувальників співають у класі безпеки
Працівники ДСНС під час навчання з безпеки
Екран із написом Кабінет безпеки

СХОЖІ НОВИНИ