На Коломийщині відкрили ще один “Клас безпеки”

24 жовтня у Гвіздецькому ліцеї Гвіздецької селищної ради за участю офіцерів-рятувальників громади відбулося відкриття нового “Класу безпеки”

Мета створення таких просторів — навчити підростаюче покоління основам цивільного захисту, пожежної та мінної безпеки, формувати відповідальне ставлення до власної безпеки та безпеки оточення, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“У новоствореному класі передбачено все необхідне для ефективного навчання: тематичні стенди, навчальні матеріали, інтерактивні елементи, інвентар для відпрацювання практичних навичок. Саме тут учні зможуть засвоїти правила пожежної безпеки, алгоритми дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, навчитися надавати домедичну допомогу постраждалим, а також повторити правила дорожнього руху та інші важливі аспекти безпечної поведінки”, – йдеться у дописі.

Крім того у Класі є навчальні матеріали та поліграфічна продукція розроблена ДСНС України та UNICEF Ukraine.

Під час відкриття офіцер-рятувальник у доступній та цікавій формі нагадав школярам основні правила безпечної життєдіяльності та наголосив, що дотримання цих правил допомагає зберегти найцінніше — життя.

Робота по відкритті Класів безпеки на Прикарпатті активно триває.