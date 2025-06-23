На Косівщині нетверезий чоловік намагався зірвати шеврон з поліцейського

На Косівщині нетверезий чоловік погрожував фізичною розправою поліцейському: розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомили в поліції Франківщини, передає правда ІФ

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Інцидент стався в супермаркеті села Рожнів. 31-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводився зухвало та агресивно. Чоловік чіплявся до поліцейського, висловлювався в його бік нецензурно та систематично погрожував. На зауваження правоохоронця не реагував.

Окрім цього, зловмисник намагався зірвати шеврон з форми старшого дільничного офіцера поліції. Через таку агресивну поведінку поліцейський застосував заходи фізичного впливу та затримав правопорушника на місці.

Чоловіка доставили до медичного закладу. Лікарі зафіксували у нього 1,3 проміле алкоголю в крові. Тілесних ушкоджень не виявлено.

Наразі порушник перебуває у Косівському районному відділі поліції. Його опитують слідчі. Внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру.

Поліція Прикарпаття нагадує: будь-які прояви агресії, погроз чи непокори щодо правоохоронців — це кримінальне правопорушення. Будьте свідомими та відповідальними.