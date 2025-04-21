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На Прикарпатті пʼяний водій мотоцикла злетів у кювет: загинула пасажирка. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті пʼяний водій мотоцикла злетів у кювет: загинула пасажирка. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
21/04/2025 13:39
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На Прикарпатті поліцейські затримали водія мотоцикла, який у стані сп’яніння спричинив ДТП з летальним наслідком.

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Про це інформують в поліції Івано-Франківської області.

Дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула пасажирка мотоцикла, трапилась 21 квітня близько опівночі в Снятинській територіальній громаді.

Нетверезого водія поліцейські затримали в процесуальному порядку. Невдовзі йому повідомлять про підозру. Досудове розслідування триває.

Як попередньо встановлено поліцейськими, 29-річний мешканець Снятинщини, керуючи мотоциклом «Honda», рухаючись центральною дорогою у селі Підвисоке Снятинської територіальної громади, не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого з’їхав у кювет.

В результаті автопригоди 19-річна пасажирка мотоцикла від отриманих травм загинула на місці події. Керманича з травмами доставлено до лікувального закладу.

Його перевірено на стан сп’яніння – результат 1.14 проміле.

Слідчі затримали 29-річного мотоцикліста в порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі йому повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 286 – 1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України

“Поліція Прикарпаття нагадує про необхідність дотримання Правил дорожнього руху. Наголошуємо, в жодному разі не сідайте за кермо напідпитку, тому що це може привести до трагічних наслідків”, — йдеться у дописі.