На Прикарпатті пʼяний водій мотоцикла злетів у кювет: загинула пасажирка. ФОТО

На Прикарпатті поліцейські затримали водія мотоцикла, який у стані сп’яніння спричинив ДТП з летальним наслідком.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це інформують в поліції Івано-Франківської області.

Дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула пасажирка мотоцикла, трапилась 21 квітня близько опівночі в Снятинській територіальній громаді.

Нетверезого водія поліцейські затримали в процесуальному порядку. Невдовзі йому повідомлять про підозру. Досудове розслідування триває.

Як попередньо встановлено поліцейськими, 29-річний мешканець Снятинщини, керуючи мотоциклом «Honda», рухаючись центральною дорогою у селі Підвисоке Снятинської територіальної громади, не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого з’їхав у кювет.

В результаті автопригоди 19-річна пасажирка мотоцикла від отриманих травм загинула на місці події. Керманича з травмами доставлено до лікувального закладу.

Його перевірено на стан сп’яніння – результат 1.14 проміле.

Слідчі затримали 29-річного мотоцикліста в порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі йому повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 286 – 1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України