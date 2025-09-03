На Прикарпатті поліцейські розслідують аварію, у якій травмувалися мотоцикліст та пішохід. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 вересня близько 22:00 у місті Галичі. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження та з’ясовують усі обставини.

Попередньо встановлено, що 15-річний мешканець Івано-Франківщини, керуючи мотоциклом «Lifan», рухаючись автодорогою Н-09 «Мукачево–Львів» на мості через річку Дністер, не обрав безпечної швидкості руху, проявив неуважність та здійснив наїзд на 50-річного мешканця Луцька.

Останній перебував на краю дороги біля свого автомобіля «ІVЕКО» та усував технічні несправності транспортного засобу, виставивши знак аварійної зупинки.

Після зіткнення неповнолітній втратив керування транспортним засобом і впав на проїзну частину.

Обох учасників аварії із травмами доставили до медичного закладу. У них відібрано зразки крові для перевірки на стан сп’яніння.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).