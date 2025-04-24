 На Прикарпатті розшукали літнього чоловіка

У Калуші поліціянти повернули додому літнього чоловіка, який заблукав.

Про це розповіли в Калуському районному відділі поліції.

Так, чоловік похилого віку пішов з дому та заблукав.

Інформацію, про те, що 72-річний брат місцевої мешканки, який має розлади здоров’я та проблеми з пам’яттю, пішов з дому та не повернувся, поліцейські отримали по спецлінії «102».

Поліціянти почали шукати безвісти зниклого та завдяки суміжним зусиллям з поліцейськими охорони Калуського РВ УПО вдалося оперативно відшукати брата заявниці.

Під час спілкування чоловік не зміг пояснити чому опинився в незнайомому місці. Його доставили до місця проживання. З ним все гаразд.