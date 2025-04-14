На Прикарпатті тривають виїзні акції «День здоров’я»: графік на тиждень

Протягом тижня з 14 по 20 квітня на Івано-Франківщині триватимуть виїзні медичні акції в межах ініціативи «День здоров’я».
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Захід реалізується за ініціативи головного державного санітарного лікаря області Руслана Савчука.
Наступна акція відбудеться 15 квітня у селі Пістинь (Косівська ТГ). Початок – о 11:00 за адресою: вул. Українська, 176 «а».
У межах заходу мешканці громади зможуть безкоштовно отримати консультації лікарів та пройти базові медичні обстеження. До села прибуде вакцинальний автобус та мобільна медична амбулаторія.
Цього тижня мобільні бригади Червоного Хреста працюють у різних громадах області, надаючи мешканцям базові медичні послуги:
▪️ огляд лікарів
▪️ вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози, холестерину, сатурації
▪️ швидкі тести на гепатити, ВІЛ, COVID-19
▪️ флюорографію
▪️ консультації щодо вакцинації
Окремо працюватимуть виїзні гінекологічні бригади, які прийматимуть у 10 населених пунктах.
Графік виїздів основних медичних бригад:
14.04 – Саджава, Слобідка, Шепіт, Якубівка
15.04 – Гринівка, Івано-Франківськ (Дністровська, 22), Стебня, Снятин (інтернат)
16.04 – Цвітова, Загвіздя, Голошино, Семенівка
17.04 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Клубівці, Вербовець, Семенівка
18.04 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Лючки, Олієво-Королівка
Гінекологічні прийоми:
14.04 – Чесники
15.04 – Пилипи, Конюшки
16.04 – Виноград, Обельниця
17.04 – Явче
18.04 – Лучинці
Наступна акція відбудеться 15 квітня в селі Пістинь (Косівська ТГ)Адреса: вул. Українська, 176а. Початок – 11:00