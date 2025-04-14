На Прикарпатті тривають виїзні акції «День здоров’я»: графік на тиждень

Протягом тижня з 14 по 20 квітня на Івано-Франківщині триватимуть виїзні медичні акції в межах ініціативи «День здоров’я».

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Захід реалізується за ініціативи головного державного санітарного лікаря області Руслана Савчука.

Наступна акція відбудеться 15 квітня у селі Пістинь (Косівська ТГ). Початок – о 11:00 за адресою: вул. Українська, 176 «а».

У межах заходу мешканці громади зможуть безкоштовно отримати консультації лікарів та пройти базові медичні обстеження. До села прибуде вакцинальний автобус та мобільна медична амбулаторія.

Цього тижня мобільні бригади Червоного Хреста працюють у різних громадах області, надаючи мешканцям базові медичні послуги:

▪️ огляд лікарів

▪️ вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози, холестерину, сатурації

▪️ швидкі тести на гепатити, ВІЛ, COVID-19

▪️ флюорографію

▪️ консультації щодо вакцинації

Окремо працюватимуть виїзні гінекологічні бригади, які прийматимуть у 10 населених пунктах.

Графік виїздів основних медичних бригад:

14.04 – Саджава, Слобідка, Шепіт, Якубівка

15.04 – Гринівка, Івано-Франківськ (Дністровська, 22), Стебня, Снятин (інтернат)

16.04 – Цвітова, Загвіздя, Голошино, Семенівка

17.04 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Клубівці, Вербовець, Семенівка

18.04 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Лючки, Олієво-Королівка

Гінекологічні прийоми:

14.04 – Чесники

15.04 – Пилипи, Конюшки

16.04 – Виноград, Обельниця

17.04 – Явче

18.04 – Лучинці

Наступна акція відбудеться 15 квітня в селі Пістинь (Косівська ТГ)Адреса: вул. Українська, 176а. Початок – 11:00