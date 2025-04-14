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На Прикарпатті тривають виїзні акції «День здоров’я»: графік на тиждень
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На Прикарпатті тривають виїзні акції «День здоров’я»: графік на тиждень

Автор: Олег Мамчур
14/04/2025 15:10
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Протягом тижня з 14 по 20 квітня на Івано-Франківщині триватимуть виїзні медичні акції в межах ініціативи «День здоров’я».

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Захід реалізується за ініціативи головного державного санітарного лікаря області Руслана Савчука.

Наступна акція відбудеться 15 квітня у селі Пістинь (Косівська ТГ). Початок – о 11:00 за адресою: вул. Українська, 176 «а».

У межах заходу мешканці громади зможуть безкоштовно отримати консультації лікарів та пройти базові медичні обстеження. До села прибуде вакцинальний автобус та мобільна медична амбулаторія.

Цього тижня мобільні бригади Червоного Хреста працюють у різних громадах області, надаючи мешканцям базові медичні послуги:
▪️ огляд лікарів
▪️ вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози, холестерину, сатурації
▪️ швидкі тести на гепатити, ВІЛ, COVID-19
▪️ флюорографію
▪️ консультації щодо вакцинації

Окремо працюватимуть виїзні гінекологічні бригади, які прийматимуть у 10 населених пунктах.

Графік виїздів основних медичних бригад:
14.04 – Саджава, Слобідка, Шепіт, Якубівка
15.04 – Гринівка, Івано-Франківськ (Дністровська, 22), Стебня, Снятин (інтернат)
16.04 – Цвітова, Загвіздя, Голошино, Семенівка
17.04 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Клубівці, Вербовець, Семенівка
18.04 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Лючки, Олієво-Королівка

Гінекологічні прийоми:
14.04 – Чесники
15.04 – Пилипи, Конюшки
16.04 – Виноград, Обельниця
17.04 – Явче
18.04 – Лучинці

Наступна акція відбудеться 15 квітня в селі Пістинь (Косівська ТГ)Адреса: вул. Українська, 176а. Початок – 11:00