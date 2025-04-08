На Прикарпатті викрили наркоділків, які організували виробництво психотропів. ФОТО

Фігуранти організували виробництво «амфетаміну» в особливо великих розмірах.

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Про це Правді повідомили у поліції в Івано-Франківській області.

Встановили, що незаконний бізнес організував 45-річний мешканець Калуша. До злочинної діяльності він залучив ще двох спільників — 34-річного калушанина та 34-річну жительку Івано-Франківська.

Фігуранти здійснювали синтез «амфетаміну» в гаражному приміщенні та на березі річки Лімниця.

Правоохоронці встановили канали постачання прекурсорів, місця виготовлення, зберігання та фасування наркотичного засобу та психотропних речовин.

Лідер злочинної групи безпосередньо відповідав за процес виготовлення «амфетаміну». Інші учасники займалися фасуванням та зберіганням заборонених речовин у значних розмірах з метою подальшого збуту, а також транспортуванням прекурсорів та необхідного обладнання.

У рамках розслідування поліцейські здійснили понад 20 відборів зразків заборонених речовин та прекурсорів у особливо великих розмірах.

За силової підтримки спецпризначенців провели 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, у підсобних приміщеннях та транспортних засобах.

Під час обшуків виявили та вилучили хімічні речовини, лабораторне обладнання, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Наразі трьом фігурантам повідомили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах, або вчинені організованою групою);

ч. 2 та ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці вживають заходів для встановлення інших осіб, причетних до цієї злочинної діяльності.