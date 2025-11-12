На Прикарпатті затримали 16-річного водія, який перевищив швидкість

16-річний хлопець керував автомобілем без посвідчення водія та порушив швидкісний режим у селі Глибока.
В селі Глибока поліціянти зупинили автомобіль Ford, водій якого перевищив встановлену швидкість у межах населеного пункту.
Під час перевірки документів встановили, що за кермом сидить 16-річний хлопець, який ніколи не отримував посвідчення водія.
На юного керманича склали адмінматеріали за статтею 126 КУпАП (керування ТЗ особою, яка не має права) та за статтею 121 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху).
Підлітка відсторонили від керування автомобілем.