На Прикарпатті жінки організували незаконний виїзд родичів за межі України. ФОТО

Фіктивний догляд: поліція Прикарпаття викрила жінок, які використали підроблені документи для виїзду синів за кордон.

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Слідчі поліції повідомили про підозру двом мешканкам Івано-Франківщини, які організували незаконний виїзд родичів за межі України, використовуючи підроблені медичні довідки, пише Правда з посиланням на ГУНП в Івано-Франківській області.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що на початку грудня 2023 року в жінки, мешканки м. Калуш, та ще в одної мешканки Коломийського району, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України своїх синів, які є військовозобов’язаними. Чоловіки – 2000 та 1998 р.н.

Обидві фігурантки знайшли через соціальні мережі осіб, які виготовили для них підроблені висновки лікарсько-консультативної комісії. У документах зазначалося, що жінки мають захворювання та потребують постійного догляду. А це є підставою для супроводу родичем за кордон згідно з вимогами чинного законодавства.

Отримавши підробні довідки, обидві жінки разом із синами приїхали до одного з пунктів пропуску, що в Чернівецькій області, де надали прикордонникам підроблені документи.

Відтак чоловіки змогли незаконно виїхати. Натомість їхні матері згодом самостійно повернулись на територію держави через інші пункти пропуску, чим фактично підтвердили відсутність будь-якої потреби в догляді.

Поліцейські провели декілька обшуків за місцями проживань фігуранток. Вилучено медичну документацію, мобільні телефони з переписками та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Слідчі обом жінкам оголосили підозру за ч. 1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.