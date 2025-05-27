“На щиті” на Івано-Франківщину повертається захисник Михайлищук Микола

До Коломиї прямує скорботний кортеж з тілом полеглого воїна Миколи Михайлищука.

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Пише Правда.іф з посиланням на Богдана Станіславського.

Сьогодні, 27 травня, орієнтовно о 16:00 до міста зі сторони Чернівців прибуде скорботний кортеж з тілом старшого лейтенанта, заступника начальника прикордонної застави Чернівецького прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича Миколи Михайлищука.

Він прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральна до собору Преображення Христового УГКЦ. Тут сьогодні відбудеться парастас о 17:00.

Чин похорону розпочнеться завтра, 28 травня, о 10:00 в цьому ж храмі. Поховають Миколу на Алеї Слави.