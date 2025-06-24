На війні поліг воїн з Пасічнянської громади Віктор Марич

Стало відомо про загибель на війні військовослужбовця 102 бригади ТрО Віктора Марича з села Пнів Пасічнянської громади.

Про це повідомив голова Пасічнянської громади Андрій Гунда, пише Правда.

“Захищаючи нашу державу і кожного Вас з нами від російської орди в районі села Малинівка що біля міста Гуляйполе Запорізької області загинув військовослужбовець територіальної оборони від Пасічнянської громади мешканець села Пнів МАРИЧ ВІКТОР (11.05.1988 року народження)”, – зазначається у повідомленні.

Про час та місце зустріч полеглого у громаді повідомлять, як тільки стане відомо.