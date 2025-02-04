На війні загинув гранатометник Євген Павлідіс

Сумна новина надійшла до Коломийської громади. Загинув воїн Євген Павлідіс, сім’я якого наразі проживає в Коломиї.

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Проце пише Правда.іф з посиланням на Богдана Станіславського

До України повернули тіло захисника, гранатометника 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Євгена Павлідіса, який загинув у 2022 році. Він родом з Сіверськодонецька, наразі його сім’я проживає в Коломиї. Тут воїна й поховають.

“Висловлюю співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Євгена. Розділяємо з вами цей невимовний біль. Вічна пам’ять та слава нашому захиснику”,- йдеться у дописі.

Про час та місце похорону повідомлять згодом.