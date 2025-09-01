ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Солдат у полум'ї свічки над прапором України.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув солдат Віктор Яковів

Автор: Уляна Роднюк
01/09/2025 16:46
Завтра, 2 вересня, о 19:00 буде панахида вдома у загиблого в с. Чукалівка.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа

У середу, 3 вересня, о 14:00 – початок прощання із загиблим з дому. Похорон у церкві УГКЦ Благовіщення пречистої Діви Марії за адресою: с. Чукалівка, вул. Т. Шевченка 22. Поховають воїна на кладовищі у с. Чукалівка.

Вічна пам’ять Герою. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого!

