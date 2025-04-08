Натуральна шкіра та замша з доставкою по Україні

Інтернет-магазин “Бахтарма” — це величезний вибір товарів для шкіряного ремесла з можливістю доставки замовлення практично в будь-яку точку України. У нас можна купити шкіру різних артикулів, зокрема, замшу та велюр. Про особливості цієї категорії матеріалів розповімо нижче.

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У чому різниця між замшею та велюром?

Як зрозуміти, перед нами замша чи велюр? Зовні матеріали виглядають схоже: обидва ворсисті, м’які, приємні на дотик. Але між ними є досить суттєві розбіжності і це не тільки ціна (замша дорожче, велюр дешевше), але й:

походження;

спосіб дублення;

сфера використання.

Відрізнити замшу від велюру можна за очевидним ефектом писання на поверхні шкіри. Якщо після того, як по ворсу в різних напрямках провести долонею ми бачимо чіткі сліди, то це замша. Велюр поводить себе інакше. На звичайному ефект ще можна розгледіти, а от на спилку подібне явище практично неможливе.

Натуральна замша

Це тонка, м’яка, щільна шкіра, ворсиста як з лиця, так і з бахтармяної сторони. Виготовляється переважно зі шкір диких тварин (кіз, оленів, лосів) або телят, але може бути виготовлена ​​також зі свинячої, овечої та ін. Головною відмінністю замші є спосіб дублення, а саме: жировий. Використовують трісковий чи інший риб’ячий жир, жир тюленів чи китів, рослинні (лляне), тваринні (копитне) олії з високим вмістом ненасичених жирних кислот. Кінцевий продукт не боїться вологи, а через підвищену пористість він дихає і при цьому чудово зберігає тепло. Крім того, замша дуже тягуча, тому з неї особливо добре виходять рукавички та взуття. Крім цього з матеріалу шиють:

одяг;

галантерею;

використовують як оббивку футлярів та чохлів для оптики, ювелірних прикрас тощо.

Велюр

Велюр виробляється зі шкір ВРХ, овець, свиней. І що є головною відмінністю — способом хромового дублення. Матеріал виходить дуже м’який, але сприйнятливий до води. Велюри бувають різними:

в першому випадку це шкіра навиворіт — бахтарма акуратно стрижеться і саме вона стає лицем;

в другому лице залишається лицем, а бархатистість йому надають за допомогою обробки абразивом;

в третьому випадку виконують двоїння шкіри, внаслідок чого отримують велюр-спилок — пухке, неміцне полотно.

Яким би способом не був зроблений велюр, його бажано додатково обробляти спеціальними засобами для надання водовідштовхувальних властивостей.

Велюр — це шкіра, що є дуже популярною здебільшого внаслідок доступної ціни, а шиють із неї:

взуття;

сумки та гаманці;

одяг цілком або його окремі деталі;

обкладинки та папки;

оббивку футлярів;

меблі та ін.

На сайті інтернет-магазину «Bahtarma» представлено все, що може знадобитися для пошиття виробу. В асортименті інструменти, нитки, голки, хімія, фурнітура, шкіра на відріз або в листах. Купити товар та оформити доставку посилки Новою поштою або Укрпоштою допоможуть наші професійні консультанти.

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