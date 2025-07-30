ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
НБУ хоче вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок
Диван на коліщатках в темній вітальні

НБУ хоче вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок

Автор: Олег Мамчур
30/07/2025 19:55
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

НБУ з 1 жовтня розпочне поступове вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Вони залишаться дійсним засобом платежу до окремого рішення.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це інформує Правда з посиланням на Національний банк України.

Станом на сьогодні в обігу перебуває близько 5,5 мільярда розмінних монет, з яких 4,1 мільярда – саме номіналом 10 копійок. За даними НБУ, ці монети фактично втратили роль у готівкових розрахунках за товари та послуги.

Натомість монети номіналом 50 копійок залишаються затребуваними, зокрема в торгівлі, тому у 2025 році заплановано карбування ще 20 мільйонів таких монет.

Нацбанк зазначає, що поступове вилучення монет номіналом 10 копійок дозволить зменшити витрати на їх виготовлення, транспортування, зберігання та оброблення.

Початок вилучення з обігу заплановано на 1 жовтня 2025 року. З цього часу припиниться і їхнє карбування. Проте монети залишатимуться дійсним платіжним засобом до прийняття окремого рішення про остаточне вилучення.

Як здійснюватимуться розрахунки:

  • Монетами номіналом 10 копійок, як і раніше, можна буде розраховуватися в торгівлі.
  • Банки продовжать приймати такі монети від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, внесення вкладів або здійснення платежів.
  • Отримані банками монети не повертатимуться в обіг, а передаватимуться до НБУ для подальшого перерахунку та утилізації.

Якщо під час готівкових розрахунків не буде монет номіналом 10 копійок, застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум у чеку, аналогічно до попереднього вилучення монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок. Заокруглення не стосуватиметься безготівкових операцій.