НБУ хоче вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок

НБУ з 1 жовтня розпочне поступове вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Вони залишаться дійсним засобом платежу до окремого рішення.

Про це інформує Правда з посиланням на Національний банк України.

Станом на сьогодні в обігу перебуває близько 5,5 мільярда розмінних монет, з яких 4,1 мільярда – саме номіналом 10 копійок. За даними НБУ, ці монети фактично втратили роль у готівкових розрахунках за товари та послуги.

Натомість монети номіналом 50 копійок залишаються затребуваними, зокрема в торгівлі, тому у 2025 році заплановано карбування ще 20 мільйонів таких монет.

Нацбанк зазначає, що поступове вилучення монет номіналом 10 копійок дозволить зменшити витрати на їх виготовлення, транспортування, зберігання та оброблення.

Початок вилучення з обігу заплановано на 1 жовтня 2025 року. З цього часу припиниться і їхнє карбування. Проте монети залишатимуться дійсним платіжним засобом до прийняття окремого рішення про остаточне вилучення.

Як здійснюватимуться розрахунки:

Монетами номіналом 10 копійок, як і раніше, можна буде розраховуватися в торгівлі.

Банки продовжать приймати такі монети від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, внесення вкладів або здійснення платежів.

Отримані банками монети не повертатимуться в обіг, а передаватимуться до НБУ для подальшого перерахунку та утилізації.

Якщо під час готівкових розрахунків не буде монет номіналом 10 копійок, застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум у чеку, аналогічно до попереднього вилучення монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок. Заокруглення не стосуватиметься безготівкових операцій.