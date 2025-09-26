ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
"Ніякої "совдепії". Як навчаються в Городенківському ліцеї, де зняли "вірусний" ролик про шкільну форму
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Ніякої “совдепії”: як навчаються в Городенківському ліцеї, де зняли “вірусний” ролик про шкільну форму

Автор: Олег Мамчур
26/09/2025 12:28
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На сторінках Городенківського ліцею імені Антона Крушельницького у соцмережах — понад сотня відео, у яких учні, вчителі та директор висвітлюють шкільне життя. Ролик про ліцеїстів та педагогів у шортах набрав понад 2 мільйони 300 тисяч переглядів та викликав суспільний резонанс. Це відео зняли як відповідь на конфлікт між батьками та директоркою однієї з гімназій у Києві, яка не допускала до навчального закладу учнів у шортах.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Що мотивує та надихає “ліцеїстів-тіктокерів” та як ставляться до цього батьки та вчителі — у матеріалі Суспільного.

“Ми навіть не думали, що такий буде резонанс”

Посеред магнолії, сакур, трояндових кущів, тюльпанових дерев, гібіскусів, канадських кленів, крокусів та юк на пагорбі в центральній частині Городенки видніється ліцей імені Антона Крушельницького.

Городенківський ліцей імені Антона Крушельницького, школа, мурал

На шкільному подвір’ї працює фонтан, який на згадку придбали колишні випускники, а також росте кількасотлітній дуб, під яким й відзняли відеоролик, що набрав на Facebook понад 2 мільйони 300 тисяч переглядів.

“Ми навіть не думали, що такий буде резонанс. Вночі мені надходило багато дзвінків. Телефонували і з-за кордону: Канади, США, Брюсселя, Англії, Німеччини. Казали, що круто, дякували, сміялися”, — каже керівник ліцею Микола Олексин.

Микола Олексин, Городенківський ліцей імені Антона Крушельницького, фонтан, школа

Відеоролик, в якому шкільний директор пускає дітей на уроки лише у шортах, відзняли на початку вересня. До знімального процесу залучили й вчителів, які теж прийшли у ліцей у шортах.

Городенківський ліцей, шорти

“Директор у нас креативний і любить створювати такі проєкти. Мені сказали: “Треба прийти в шортах, будемо знімати з одинадцятикласниками цікаве відео”. Добре!” — пригадує вчителька хімії Ірина Письменна.

Ірина Письменна, Городенківський ліцей імені Антона Крушельницького, вчителька хімії

“Ми абсолютно толерантно ставимося до вибору одягу”

Ролик мав на меті підтримати учнів тих навчальних закладів, у яких вимагають дотримуватися щоденного дрес-коду, пояснив директор Микола Олексин. Відео знімали на мобільний телефон. Працювали над роликом орієнтовно сім годин.

Городенківський ліцей, шорти, відео про шорти

“Ми хотіли підтримати київських дітей і показати, що абсолютно толерантно ставимося до вибору одягу. Завдяки нашому відео учні тепер мають новенькі джинси й дякують батьки”, — жартує Олексин.

Микола Олексин, Городенківський ліцей, учні

У Городенківському ліцеї шкільну форму намагалися запровадити шість років тому, пригадує директор. Дітям пропонували носити жилетки з емблемою навчального закладу.

Городенківський ліцей, шкільна форма, учні, школа

Ініціатива не прижилася, а емблему школи закарбували на муралі посеред квітів мисткині Параски Хоми.

Городенківський ліцей, мурал, Параска Хома, емблема школи

Голова шкільного парламенту, одинадцятикласниця Анастасія Данилюк каже, що знімальний процес навчанню не завада. Упродовж тижня у соцмережах публікують до трьох відео про життя ліцеїстів.

“У нас є різні цікаві програми, але ми не хочемо спойлерити, бо це буде сюрприз для учителів. Постійно все транслюється у наших соцмережах. Сторінки в Instagram, TikTok, Facebook — будь-які соцмережі. Ми всюди є і всюди все транслюється”, — каже учениця.

Анастасія Данилюк, Городенківський ліцей, учениця, голова шкільного парламенту

Медсестра “Фріда Кало” та психологиня “Мерилін Монро”

На внутрішній стіні закладу Городенківського ліцею — дошка пошани, на якій зображені вчителі в незвичному амплуа. До прикладу, шкільна медсестра в образі Фріди Кало, психологиня — Мерилін Монро, вчитель фізики — Рене Декарт, історик — Шерлок Холмс та директор — Че Гевара.

Городенківський ліцей, Мерилін Монро, дошка пошани, психолог

“Ця ідея виникла давно, але не було технічних можливостей. Це не фотошоп. Це — реальні фото. Робилося все вісім місяців. Я придумував образи, наша колега — вчителька образотворчого мистецтва — створювала головні убори”, — каже директор Микола Олексин.

Городенківський ліцей імені Антона Крушельницького, директор, Микола Олексин, дошка пошани, Че Гевара

Він показує портрети педагогів ліцею у різних образах і жартує:

“Петро Стахевич, “Гуцулка” 1901 року. Мирослава Олексин — вчителька історії з 2016 року. Це — моя дружина. Вона є заслуженою вчителькою України. До речі, єдиною тут. Має десь 40 переможців олімпіад в Україні. Якщо що, вона тут працювала, коли я ще не був директором”.

Мирослава Олексин, вчителька історії, Городенківський ліцей, гуцулка, Петро Стахевич, дошка пошани

Наразі у навчальному закладі працюють орієнтовно 30 вчителів та навчаються майже півтори сотні учнів. Уроки для них проводять не лише у шкільних кабінетах, а й у внутрішньому дворі ліцею. Раніше там відбувалися шкільні лінійки, які директор скасував.

“Ніякої “совдепії”. Коли було сонце, то першачки падали. Хтось виступав — не витримували й таке інше. Ми припинили це вісім років тому. У нас немає ані першого дзвоника, ані останнього. Просто діти приходять на перший урок, спілкуються, їдять піцу. Йдемо до церкви — нас файно покроплять святою водою”, — розповідає Олексин.

Городенківський ліцей, шкільний урок, учні, школярі, урок

У внутрішньому дворі ліцею проводять і такі предмети, як фізику. Учитель Ігор Вітюк каже, що метод викладання в таких умовах не новий.

“Ви знаєте, як Арістотель вчив? Класів не було, уроків не було. Ходили вулицею, доріжками. Ці доріжки називалися академіями, і він так вчив своїх учнів. Я — Арістотель, отак!” — говорить фізик Ігор Вітюк.

Учитель фізики, урок, Ігор Вітюк, Городенківський ліцей

“Ми не йдемо на компроміс”

За словами директора Городенківського ліцею, негативного впливу на навчальний процес від творчості немає. Так само як і скарг від батьків. Учні освітнього закладу є переможцями різноманітних олімпіад. Десятки випускників успішні як в Україні, так і за кордоном.

“Де їх лише немає — тих, які закінчили й Колумбійський університет, і Оксфорд, і на Google вигравали конкурс. Кандидати, чемпіони світу — і то ще навіть не всі”, — каже Микола Олексин.

Городенківський ліцей, випускники, дошка пошани

Очільник ліцею додає: руйнування шаблонів, творча колаборація учнів та педагогів лише приносить користь освітньому процесу і спілкуванню.

“У нас на стіні є цитата: “Єдина річ, за допомогою якої можна вбити мрію, — компроміс”. От ми не йдемо на компроміс, тому у нас така краса”, — пояснив директор.

СХОЖІ НОВИНИ