“Ніякої “совдепії”: як навчаються в Городенківському ліцеї, де зняли “вірусний” ролик про шкільну форму

На сторінках Городенківського ліцею імені Антона Крушельницького у соцмережах — понад сотня відео, у яких учні, вчителі та директор висвітлюють шкільне життя. Ролик про ліцеїстів та педагогів у шортах набрав понад 2 мільйони 300 тисяч переглядів та викликав суспільний резонанс. Це відео зняли як відповідь на конфлікт між батьками та директоркою однієї з гімназій у Києві, яка не допускала до навчального закладу учнів у шортах.

Що мотивує та надихає “ліцеїстів-тіктокерів” та як ставляться до цього батьки та вчителі — у матеріалі Суспільного.

“Ми навіть не думали, що такий буде резонанс”

Посеред магнолії, сакур, трояндових кущів, тюльпанових дерев, гібіскусів, канадських кленів, крокусів та юк на пагорбі в центральній частині Городенки видніється ліцей імені Антона Крушельницького.

На шкільному подвір’ї працює фонтан, який на згадку придбали колишні випускники, а також росте кількасотлітній дуб, під яким й відзняли відеоролик, що набрав на Facebook понад 2 мільйони 300 тисяч переглядів.

“Ми навіть не думали, що такий буде резонанс. Вночі мені надходило багато дзвінків. Телефонували і з-за кордону: Канади, США, Брюсселя, Англії, Німеччини. Казали, що круто, дякували, сміялися”, — каже керівник ліцею Микола Олексин.

Відеоролик, в якому шкільний директор пускає дітей на уроки лише у шортах, відзняли на початку вересня. До знімального процесу залучили й вчителів, які теж прийшли у ліцей у шортах.

“Директор у нас креативний і любить створювати такі проєкти. Мені сказали: “Треба прийти в шортах, будемо знімати з одинадцятикласниками цікаве відео”. Добре!” — пригадує вчителька хімії Ірина Письменна.

“Ми абсолютно толерантно ставимося до вибору одягу”

Ролик мав на меті підтримати учнів тих навчальних закладів, у яких вимагають дотримуватися щоденного дрес-коду, пояснив директор Микола Олексин. Відео знімали на мобільний телефон. Працювали над роликом орієнтовно сім годин.

“Ми хотіли підтримати київських дітей і показати, що абсолютно толерантно ставимося до вибору одягу. Завдяки нашому відео учні тепер мають новенькі джинси й дякують батьки”, — жартує Олексин.

У Городенківському ліцеї шкільну форму намагалися запровадити шість років тому, пригадує директор. Дітям пропонували носити жилетки з емблемою навчального закладу.

Ініціатива не прижилася, а емблему школи закарбували на муралі посеред квітів мисткині Параски Хоми.

Голова шкільного парламенту, одинадцятикласниця Анастасія Данилюк каже, що знімальний процес навчанню не завада. Упродовж тижня у соцмережах публікують до трьох відео про життя ліцеїстів.

“У нас є різні цікаві програми, але ми не хочемо спойлерити, бо це буде сюрприз для учителів. Постійно все транслюється у наших соцмережах. Сторінки в Instagram, TikTok, Facebook — будь-які соцмережі. Ми всюди є і всюди все транслюється”, — каже учениця.

Медсестра “Фріда Кало” та психологиня “Мерилін Монро”

На внутрішній стіні закладу Городенківського ліцею — дошка пошани, на якій зображені вчителі в незвичному амплуа. До прикладу, шкільна медсестра в образі Фріди Кало, психологиня — Мерилін Монро, вчитель фізики — Рене Декарт, історик — Шерлок Холмс та директор — Че Гевара.

“Ця ідея виникла давно, але не було технічних можливостей. Це не фотошоп. Це — реальні фото. Робилося все вісім місяців. Я придумував образи, наша колега — вчителька образотворчого мистецтва — створювала головні убори”, — каже директор Микола Олексин.

Він показує портрети педагогів ліцею у різних образах і жартує:

“Петро Стахевич, “Гуцулка” 1901 року. Мирослава Олексин — вчителька історії з 2016 року. Це — моя дружина. Вона є заслуженою вчителькою України. До речі, єдиною тут. Має десь 40 переможців олімпіад в Україні. Якщо що, вона тут працювала, коли я ще не був директором”.

Наразі у навчальному закладі працюють орієнтовно 30 вчителів та навчаються майже півтори сотні учнів. Уроки для них проводять не лише у шкільних кабінетах, а й у внутрішньому дворі ліцею. Раніше там відбувалися шкільні лінійки, які директор скасував.

“Ніякої “совдепії”. Коли було сонце, то першачки падали. Хтось виступав — не витримували й таке інше. Ми припинили це вісім років тому. У нас немає ані першого дзвоника, ані останнього. Просто діти приходять на перший урок, спілкуються, їдять піцу. Йдемо до церкви — нас файно покроплять святою водою”, — розповідає Олексин.

У внутрішньому дворі ліцею проводять і такі предмети, як фізику. Учитель Ігор Вітюк каже, що метод викладання в таких умовах не новий.

“Ви знаєте, як Арістотель вчив? Класів не було, уроків не було. Ходили вулицею, доріжками. Ці доріжки називалися академіями, і він так вчив своїх учнів. Я — Арістотель, отак!” — говорить фізик Ігор Вітюк.

“Ми не йдемо на компроміс”

За словами директора Городенківського ліцею, негативного впливу на навчальний процес від творчості немає. Так само як і скарг від батьків. Учні освітнього закладу є переможцями різноманітних олімпіад. Десятки випускників успішні як в Україні, так і за кордоном.

“Де їх лише немає — тих, які закінчили й Колумбійський університет, і Оксфорд, і на Google вигравали конкурс. Кандидати, чемпіони світу — і то ще навіть не всі”, — каже Микола Олексин.

Очільник ліцею додає: руйнування шаблонів, творча колаборація учнів та педагогів лише приносить користь освітньому процесу і спілкуванню.