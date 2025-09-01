Новий навчальний рік розпочали понад 50 шкіл Івано-Франківської громади

Цьогоріч в освітніх закладах сформували 116 перших класів. Урочисті лінійки починали з хвилини мовчання та вшанування загиблих воїнів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Суспільне.

У ліцеї № 20 сформували чотири перші класи. Через воєнний стан урочисту лінійку провели лише для першачків та випускників.

Військовий на позивний Ваха взяв відпустку, щоб повести свою доньку Мирославу в перший клас. Чоловік разом із сім’єю переїхав до Івано-Франківська з Павлограда місяць тому, щоб дитина змогла очно навчатися у школі.

“Ми будемо продовжувати захищати Україну, щоб діти були нашою опорою, хотіли вчитися та будувати нову кращу країну”, — каже батько першокласниці Мирослави.

Тетяна Фученко нині стала першою вчителькою для 32 першачків. З її слів, для дітей проведуть перший урок на патріотичну тему “З Україною в серці”.

“Ми починаємо нову сторінку в житті наших діток і, зокрема, у моєму житті. Сподіваємося на перемогу, мир і спільне майбутнє з маленькими першокласниками”, — розповідає Тетяна Фученко.

Загалом у ліцеї № 20 навчаються приблизно 1200 учнів, з них майже 100 — діти, які переїхали із сім’ями в Івано-Франківськ з інших регіонів України. Школа працюватиме в одну зміну, розповідає її директор Дмитро Скиданчук.

“Учні 2-10 класів не були на урочистій лінійці. Вони разом з класними керівниками проводять перший урок, також обрали локації для екскурсій. У дітей — розвантажувальний святковий день”, — розповідає Дмитро Скиданчук.

Зі слів директорки департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторії Дротянко, навчальний рік у громаді розпочали понад 50 закладів освіти. Зокрема цьогоріч вдалося зберегти малокомплектні школи. Усі три заклади — Колодіївську, Узинську гімназії та Чукалівську початкову школу — дофінансовують з міського бюджету.

“Як торік, збережені всі пільги для учнів — безкоштовне харчування для незахищених категорій, зокрема для дітей, батьки яких загинули чи зникли безвісти, безоплатний проїзд для всіх учнів нашої громади й стипендії”, — розповіла Вікторія Дротянко.