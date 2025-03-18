Отримав поранення несумісне з життям: Галицька громада зустріне полеглого воїна Миколу Легіня

У війні за незалежність та волю України загинув ще один її син – житель села Козина Галицької територіальної громади Микола Легінь.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомляє Галич давній сучасний, пише Правда.іф.

Микола був бойовим медиком взводу розвідки та корегування роти безпілотних систем 1-го батальйону спеціального призначення, молодшим сержантом військової служби за контрактом.

Під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації, внаслідок артилерійського обстрілу позиції противником, отримав уламкове поранення несумісне з життям, через яке загинув 13 березня 2025 року у районі н.п. Новоспаське Бахмутського району Донецької області, будучи вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність Україні.

Траурний кортеж з тілом Героя громада зустріне завтра, 19 березня, об 11.00 біля Церкви Різдва Христового.

О 18.00 в с. Козина розпочнеться парастас (вул. Незалежності, 79).

20 березня о 12.00 розпочнеться чин похорону.