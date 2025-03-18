Отримав поранення несумісне з життям: Галицька громада зустріне полеглого воїна Миколу Легіня

У війні за незалежність та волю України загинув ще один її син – житель села Козина Галицької територіальної громади Микола Легінь.
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Про це повідомляє Галич давній сучасний, пише Правда.іф.
Микола був бойовим медиком взводу розвідки та корегування роти безпілотних систем 1-го батальйону спеціального призначення, молодшим сержантом військової служби за контрактом.
Під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації, внаслідок артилерійського обстрілу позиції противником, отримав уламкове поранення несумісне з життям, через яке загинув 13 березня 2025 року у районі н.п. Новоспаське Бахмутського району Донецької області, будучи вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність Україні.
Траурний кортеж з тілом Героя громада зустріне завтра, 19 березня, об 11.00 біля Церкви Різдва Христового.
О 18.00 в с. Козина розпочнеться парастас (вул. Незалежності, 79).
20 березня о 12.00 розпочнеться чин похорону.