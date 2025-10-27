Пам’ять про Мирослава Скорика. Оркестр “INSO-Львів” презентує у Івано-Франківську концерт “Спогад”

16 листопада о 18:00 у стінах Івано-Франківської обласної філармонії “INSO-Львів” презентує концерт “Спогад”, присвячений маестро Мирославу Скорику. У цьому проєкті звучатиме музика до створення якої долучилися одразу кілька поколінь музикантів: композитори Нікколо Паганіні, Мирослав Скорик та артисти оркестру INSO. За диригентським пультом заслужений артист України Юрій Бервецький.

Оркестр “INSO-Львів” запрошує франківців насолодитися відомими “Каприсами для симфонічого оркестру” Нікколо Паганіні, доповненими композитором Мирославом Скориком.

«Мирослав Скорик зумів збагатити відоме творіння італійського романтика. Його транскрипція циклу 24 каприсів Нікколо Паганіні для симфонічного оркестру є однією з найграндіозніших. Неповторне враження справляє барвисте оркестрування, де значна роль належить ударній групі оркестру (майже 30 інструментів, серед яких флексатон, звук грому, звук вітру, коров’ячі дзвіночки), а ритми сициліана і тарантели органічно поєднуються із запальними латиноамериканськими танцями, інтонаціями естрадної музики і джазу», – зазначають організатори.

25 жовтня “Спогад” прозвучав у Львові. Так музиканти вшановують маестро Мирослава Скорика, який з 2009 року був художнім керівником оркестру «INSO-Львів». Це пам’ять, що живе у диханні його музики, а ще — у добрі та світлі, які відчуваються поміж нотами.

До 80-річчя Скорика музиканти підготували особливий подарунок – запис та випуск диску «Paganini by Arrangement», до якого увійшли всі 24 каприси Нікколо Паганіні в обробці для великого симфонічного оркестру Мирослава Скорика. Диск випустив британський лейбл Toccata Classics в жовтні 2018, а вже в листопаді його було представлено на престижному британському радіо BBC Radio 3 в програмі «Record Review».

ДОВІДКОВО

Мирослав Скорик (1938-2020) — видатний композитор, педагог, диригент і піаніст. Мирослав Скорик народився у Львові у 1938 році. Його бабуся рідна сестра всесвітньо відомої оперної співачки Соломії Крушельницької. Навчався у Львові в музичній школі з 1945 року. У 1947 році сім’ю Скориків було репресовано та вислано у Сибір.

Там Скорик навчався гри на фортепіано в учениці Рахманінова Валентини Канторової. Після смерті Сталіна родина змогла повернутися до Львова. Скорик навчався у Львові та Москві (аспірантура).

Після цього викладав у Львівській та Київській консерваторії. З 2011 року – художній керівник Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка. З 2009 року Мирослав Скорик є художнім керівником Молодіжного академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів».

Скорик – один з найяскравіших представників сучасного покоління композиторів. Його музика, поєднуючи в собі яскравий національний колорит і сучасну музичну техніку, увійшла до репертуару багатьох українських і зарубіжних виконавців і колективів. Це, зокрема, «Гуцульський триптих» і «Карпатський концерт» для симфонічного оркестру, три фортепіанні та вісім скрипкових концертів, а також концерт для віолончелі з оркестром, дві сонати для скрипки і фортепіано, численні композиції для фортепіано, скрипки та камерних ансамблів.

Симфонічний оркестр «INSO-Львів» заснований у 1998 році. Колектив працює на межі між класикою та сучасністю: від симфонічних шедеврів та оперної драматургії до джазових імпровізацій та популярної музики. Гастролює Україною та світом.

«INSO-Львів» запрошує до співпраці іноземних диригентів та солістів. У серпні 2024 року оркестр здійснив прорив на міжнародній сцені, випустивши альбомна престижному лейблі Pentatone. Разом із легендарним скрипалем Джошуа Беллом та талановитою диригенткою Далею Стасевською вони створили запис, який підкорив серця критиків та слухачів усього світу. Альбом увійшов до списку найкращих класичних релізів за версією The Times та The Sunday Times, а його трансляцію викупили такі гіганти, як Mezzo та Medici.tv.

Оркестр не обмежується концертною діяльністю, також активно створює волонтерські ініціативи, організовує благодійні концерти та культурні події.

Квитки доступні за посиланням у Івано-Франківську: https://if.kontramarka.ua/uk/spogad-110644.html

