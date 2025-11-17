Перерахував 81 тисячу гривень: прикарпатець потрапив у шахрайську пастку

У Івано-Франківську черговою жертвою телефонних аферистів став 49-річний чоловік, повіривши «банкіру» та історії про підозрілі транзакції. Він перерахував шахраям 81 тисячу гривень.
16 листопада до Івано-Франківського районного управління поліції звернувся місцевий житель. За його словами, йому подзвонив невідомий, який представився працівником банку. У розмові псевдобанкір повідомив про нібито підозрілу спробу зняти гроші з рахунку франківця, пише Поліція Івано-Франківської області.
Щоб «зберегти заощадження», шахрай запропонував чоловікові виконати певні вказіки. Довірившись співрозмовнику, потерпілий назвав коди та виконав усі завдання афериста. Лише згодом чоловік зрозумів, що став жертвою шахрайства, й звернувся по допомогу до поліції.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до злочину.
Поліцейські Івано-Франківщини нагадують:
– справжні працівники банку ніколи не телефонують клієнтам із вимогою перерахувати гроші на «безпечні рахунки»;
– не повідомляйте стороннім особам реквізити карток, коди доступу чи CVV-номери;
– у разі сумнівних дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер вашого банку.