Перерахував 81 тисячу гривень: прикарпатець потрапив у шахрайську пастку

У Івано-Франківську черговою жертвою телефонних аферистів став 49-річний чоловік, повіривши «банкіру» та історії про підозрілі транзакції. Він перерахував шахраям 81 тисячу гривень.

16 листопада до Івано-Франківського районного управління поліції звернувся місцевий житель. За його словами, йому подзвонив невідомий, який представився працівником банку. У розмові псевдобанкір повідомив про нібито підозрілу спробу зняти гроші з рахунку франківця, пише Поліція Івано-Франківської області.

Щоб «зберегти заощадження», шахрай запропонував чоловікові виконати певні вказіки. Довірившись співрозмовнику, потерпілий назвав коди та виконав усі завдання афериста. Лише згодом чоловік зрозумів, що став жертвою шахрайства, й звернувся по допомогу до поліції.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до злочину.

Поліцейські Івано-Франківщини нагадують:

– справжні працівники банку ніколи не телефонують клієнтам із вимогою перерахувати гроші на «безпечні рахунки»;

– не повідомляйте стороннім особам реквізити карток, коди доступу чи CVV-номери;

– у разі сумнівних дзвінків негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер вашого банку.