Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали на Хмельниччині

Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на спусковий гачок. Знадобилося 36 годин, аби вийти на його слід і затримати.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Нацполіцію України Іван Вигівський.

30 серпня у Франківському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині.

Та втекти не вдалося. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат — вбивцю затримано, необхідні докази зібрано.