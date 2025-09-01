ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали на Хмельниччині

Автор: Уляна Роднюк
01/09/2025 15:40
Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на спусковий гачок. Знадобилося 36 годин, аби вийти на його слід і затримати.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Нацполіцію України Іван Вигівський.

30 серпня у Франківському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині.

Та втекти не вдалося. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат — вбивцю затримано, необхідні докази зібрано.

“Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен. Я дякую всім, хто день і ніч працював над розкриттям злочину та затриманням: оперативникам, слідчим, кримінальним аналітикам, превенції, криміналістам, кінологам, спецпризначенцям КОРД, нашим колегам з СБУ та прокуратури”, – йдеться в дописі.

Поліція і СБУ здійснюють арешт у приміщенні.

