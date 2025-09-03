Після нічної атаки РФ у Калуші зафіксували погіршення якості повітря

Після нічної атаки РФ 3 вересня 2025 року у Калуші, що на Івано-Франківщині, зафіксували підвищений рівень формальдегіду у повітрі.



Про це повідомив на Facebook-сторінці міський голова Калуша Андрій Найда, пише Правда.ІФ.

Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб рекомендує дотримуватися наступних правил безпеки:

зачиняти вікна та двері у приміщеннях;

обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;

пити достатню кількість води;

використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);

проводити часте вологе прибирання;

після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);

промивати ніс сольовим розчином;

уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.