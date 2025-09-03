Після нічної атаки РФ у Калуші зафіксували погіршення якості повітря

Після нічної атаки РФ 3 вересня 2025 року у Калуші, що на Івано-Франківщині, зафіксували підвищений рівень формальдегіду у повітрі.
Про це повідомив на Facebook-сторінці міський голова Калуша Андрій Найда, пише Правда.ІФ.
Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб рекомендує дотримуватися наступних правил безпеки:
- зачиняти вікна та двері у приміщеннях;
- обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;
- пити достатню кількість води;
- використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);
- проводити часте вологе прибирання;
- після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);
- промивати ніс сольовим розчином;
- уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.
“Фахівці наголошують: дотримання цих простих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм”, — пише Найда.