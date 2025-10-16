Поліцейські повідомили про підозру прикарпатцю за жорстоке поводження із собакою

Мешканець Більшівцівської територіальної громади привʼязав свого собаку за ланцюг до автомобіля та тягнув її дорогою. Унаслідок отриманих травм тварина через декілька днів померла.

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 10 жовтня близько 9:30 до Галицького відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її сусід жорстоко поводиться із собакою — привʼязав тварину до автомобіля та тягне її дорогою. Поліцейські

оперативно встановили порушника.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Постраждалу собаку передали до ветеринарної клініки в Івано-Франківську для надання необхідної допомоги, однак врятувати її не вдалося.

59-річному мешканцю Більшівцівської ТГ слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід, пише Поліція Івано-Франківської області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Галицький відділ Івано-Франківської окружної прокуратури.