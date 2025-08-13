Поліцейські Прикарпаття організували дозвілля для вихованців літнього табору. ФОТО

Правоохоронці Івано-Франківщини завітали до літнього табору на Городенківщині. Більше 120 вихованців табору, серед яких — діти з Дніпропетровщини та діти загиблих Героїв, змогли дізнатися більше про роботу поліції.

Пише Правда.ІФ з посиланням Поліцію Івано-Франківської області

Інспектори служби освітньої безпеки нагадали дітям правила дорожнього руху та застерегли від небезпеки вербування — різноманітних спроб втягнути неповнолітніх у ризиковану діяльність під виглядом вигідних пропозицій у соцмережах. Спеціалісти-криміналісти області разом із колегами з Коломийщини продемонстрували криміналістичне спорядження та розповіли, як працюють правоохоронці на місці скоєння правопорушень.

На зустрічі був чотирилапий напарник правоохоронців: службова вівчарка шукала «вибухонебезпечні предмети», «зниклу особу» та виконала всі команди поліцейського-кінолога.

А ще діти мали змогу приміряти поліцейське спорядження.