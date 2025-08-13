ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Поліцейські Прикарпаття організували дозвілля для вихованців літнього табору. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
13/08/2025 16:14
Правоохоронці Івано-Франківщини завітали до літнього табору на Городенківщині. Більше 120 вихованців табору, серед яких — діти з Дніпропетровщини та діти загиблих Героїв, змогли дізнатися більше про роботу поліції.

Пише Правда.ІФ з посиланням Поліцію Івано-Франківської області

Інспектори служби освітньої безпеки нагадали дітям правила дорожнього руху та застерегли від небезпеки вербування — різноманітних спроб втягнути неповнолітніх у ризиковану діяльність під виглядом вигідних пропозицій у соцмережах. Спеціалісти-криміналісти області разом із колегами з Коломийщини продемонстрували криміналістичне спорядження та розповіли, як працюють правоохоронці на місці скоєння правопорушень.

Поліцейська проводить захід для дітей на вулиці.

На зустрічі був чотирилапий напарник правоохоронців: службова вівчарка шукала «вибухонебезпечні предмети», «зниклу особу» та виконала всі команди поліцейського-кінолога.

Перформанс із собакою для натовпу людей на вулиці.

А ще діти мали змогу приміряти поліцейське спорядження.

Діти в камуфляжному одязі на вуличному заході
Дитина у вишиванці в поліцейській машині.

“Такі інтерактиви допомагають підростаючому поколінню краще розуміти роботу поліції, сприяють формуванню довіри та відчуття безпеки”, – йдеться в дописі.

Поліцейський набір на вулиці з дітьми на фоні.