Поліцейські намагалися примусово доправити франківського блогера Дмитра Варварука до ТЦК. ВІДЕО

Блогера з Івано-Франківська, Дмитра Варварука, намагалися примусово доставити до ТЦК, попри те, що він має інвалідність.
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Про це повідомив Дмитро Варварук у своєму інстаграмі, пишуть Версії.
Сам Дмитро заявляв, що у нього всі документи в порядку, також він проходив ВЛК.
“У мене є всі документи по інвалідності, я був на ВЛК, і без повідомлень мені таке прийшло. Їду з місця на місце. У мене все є, є витяг. Зараз мене хочуть примусово затримати”, – сказав Дмитро.
Чим закінчилася ця історія — невідомо.
“По системі Oберіг поліцейським показало, що я порушив законодавство про мобілізацію. Поліцейські сказали, що я прописався в іншому місці і не повідомив про це ТЦК, хоча це неправда. Адвокат сказала показати витяг з дії, щоб довести, що я не змінював прописку”, – написав Дмитро.
Поліцейські намагалися примусово доправити франківського блогера Дмитра Варварука до ТЦК