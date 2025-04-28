Поліцейські намагалися примусово доправити франківського блогера Дмитра Варварука до ТЦК. ВІДЕО

Блогера з Івано-Франківська, Дмитра Варварука, намагалися примусово доставити до ТЦК, попри те, що він має інвалідність.

Про це повідомив Дмитро Варварук у своєму інстаграмі, пишуть Версії.

Сам Дмитро заявляв, що у нього всі документи в порядку, також він проходив ВЛК.

“У мене є всі документи по інвалідності, я був на ВЛК, і без повідомлень мені таке прийшло. Їду з місця на місце. У мене все є, є витяг. Зараз мене хочуть примусово затримати”, – сказав Дмитро.

Чим закінчилася ця історія — невідомо.

“По системі Oберіг поліцейським показало, що я порушив законодавство про мобілізацію. Поліцейські сказали, що я прописався в іншому місці і не повідомив про це ТЦК, хоча це неправда. Адвокат сказала показати витяг з дії, щоб довести, що я не змінював прописку”, – написав Дмитро.

Поліцейські намагалися примусово доправити франківського блогера Дмитра Варварука до ТЦК