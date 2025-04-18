Поліцейські, педагоги та учні закладів освіти Івано-Франківська відвідали поранених захисників

Напередодні Великодня поліцейські відділу організації соціальної роботи Управління кадрового забезпечення спільно зі співробітниками Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради і учнями відвідали поранених захисників.

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За традицією гості прийшли не з порожніми руками, а з великодніми подарунками. Це пакунки для захисників, які підготували учні навчальних закладів, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Їх передали військовим та поліцейським, що проходять лікування у відомчому медичному закладі МВС. Також, діти підготували листівки вдячності.