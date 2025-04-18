Поліцейські, педагоги та учні закладів освіти Івано-Франківська відвідали поранених захисників

Напередодні Великодня поліцейські відділу організації соціальної роботи Управління кадрового забезпечення спільно зі співробітниками Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради і учнями відвідали поранених захисників.
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За традицією гості прийшли не з порожніми руками, а з великодніми подарунками. Це пакунки для захисників, які підготували учні навчальних закладів, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.
Їх передали військовим та поліцейським, що проходять лікування у відомчому медичному закладі МВС. Також, діти підготували листівки вдячності.
«Підтримка захисників є дуже важливою. Дякуємо кожному захиснику, завдяки якому ми можемо цього року зустріти ще один Великдень. Бажаємо нашим бійцям швидкого одужання та міцного здоров’я. Нехай ця святкова пора буде для них часом відновлення сил і спокою», – зазначили поліцейські.