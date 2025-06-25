Поліція повідомила деталі смертельної аварії в Перегінській громаді. ФОТО

24 червня близько 19:20 на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між населеними пунктами Сливки та Ясень, що у Перегінській територіальній громаді.

На місце одразу були скеровані слідчо-оперативна група, слідчі та спеціалісти – криміналісти Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області.

Поліцейські попередньо встановили, що керманич автомобіля «Volkswagen Touareg», 1973 року народження, місцевий мешканець, рухався у напрямку села Сливки виїхав на зустрічну смугу руху.

Опісля, допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter». Останнім керував 40-річний мешканець Калущини.

У результаті аварії керманич «Volkswagen Touareg» загинув на місці події, інший водій помер у лікувальному закладі.

Також, травми отримали двоє пасажирів «Mercedes-Benz Sprinter», вони доставлені до лікувального закладу. Йдеться про мешканців населеного пункту Перегінське, 2001 та 2002 років народження.

Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту Головного управління Нацполіції в області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.