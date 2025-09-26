Поліція Прикарпаття розслідує обставини смерті мешканки Бурштина

На місці події працюють експерти, кінологи, слідчі та оперативники.

До поліції звернулась жінка з повідомленням про те, що вона не може зв’язатись зі своєю родичкою, яка мала бути вдома. Двері вона не відчиняла, на телефонні дзвінки не відповідала.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група поліції та рятувальники. Потрапивши у помешкання, правоохоронці виявили тіло 65-річної жінки без ознак життя.

Правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.