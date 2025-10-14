Поляки допомагатимуть прикарпатським рятувальникам боротися з лісовими пожежами

На Прикарпатті впроваджується масштабний інфраструктурний проєкт «Екологічна безпека – створення українсько-польської мережі управління лісовими пожежами в Карпатському регіоні».

Він реалізується в межах Програми Interreg VI-A NEXT Польща–Україна, пише Правда з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

Загальний бюджет – 5,96 млн євро, з яких 3,56 млн євро – грант ЄС для України.

Реалізовує проєкт Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області у партнерстві з пожежно-рятувальними службами Підкарпатського воєводства (Польща), Львівщини, Закарпаття та Тернопільщини.

У межах реалізації ініціативи для прикарпатських рятувальників придбають:

кілька одиниць спеціалізованого транспорту;

роботизовану систему пожежогасіння та безпілотник для моніторингу лісових масивів;

геоінформаційну систему моніторингу та ліквідації лісових пожеж, доступну для всіх партнерів проєкту.

Також створять сучасний центр управління лісовими пожежами в Івано-Франківській області.