Поляки допомагатимуть прикарпатським рятувальникам боротися з лісовими пожежами

На Прикарпатті впроваджується масштабний інфраструктурний проєкт «Екологічна безпека – створення українсько-польської мережі управління лісовими пожежами в Карпатському регіоні».
Він реалізується в межах Програми Interreg VI-A NEXT Польща–Україна, пише Правда з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.
Загальний бюджет – 5,96 млн євро, з яких 3,56 млн євро – грант ЄС для України.
Реалізовує проєкт Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області у партнерстві з пожежно-рятувальними службами Підкарпатського воєводства (Польща), Львівщини, Закарпаття та Тернопільщини.
У межах реалізації ініціативи для прикарпатських рятувальників придбають:
- кілька одиниць спеціалізованого транспорту;
- роботизовану систему пожежогасіння та безпілотник для моніторингу лісових масивів;
- геоінформаційну систему моніторингу та ліквідації лісових пожеж, доступну для всіх партнерів проєкту.
Також створять сучасний центр управління лісовими пожежами в Івано-Франківській області.