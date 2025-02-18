Постоянный вид на жительство в Украине: как получить и что нужно знать

Постоянный вид на жительство (ПМЖ) в Украине – это документ, который дает иностранцу или лицу без гражданства право на постоянное проживание в стране, а также практически равные с гражданами права, за исключением некоторых нюансов.
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В этой статье разберем, кто может получить ПМЖ, какие документы нужны, чтоб купить постоянный вид на жительство в украине и какие преимущества он дает.
Кто может получить ПМЖ в Украине?
Право на получение ПМЖ предоставляется следующим категориям лиц:
- Близкие родственники граждан Украины (например, супруги, дети, родители).
- Лица, которые прожили в Украине по временному виду на жительство не менее 5 лет.
- Беженцы или лица, которым предоставлена дополнительная защита.
- Высококвалифицированные специалисты и деятели науки, культуры.
- Иностранцы, которые инвестировали в экономику Украины не менее 100 000 долларов США.
- Лица, которые служили в Вооруженных Силах Украины 3 года и более.
Какие документы нужны?
Для оформления постоянного вида на жительство в Украине https://eurovector.ua/ru/postiyna-posvidka-na-prozhivannya-v-ukrayini/ необходимо подготовить следующие документы:
- Заявление на получение ПМЖ.
- Паспорт и его нотариально заверенный перевод.
- Копия документа, подтверждающего основание для получения ПМЖ (свидетельство о браке, рождении, инвестиции и т. д.).
- Справка о несудимости из страны гражданства.
- Медицинская справка об отсутствии опасных инфекционных заболеваний.
- Квитанция об оплате госпошлины.
Преимущества ПМЖ в Украине
Получив постоянный вид на жительство в украине, иностранец получает:
- Право на бессрочное проживание в Украине.
- Возможность свободно въезжать и выезжать без оформления визы.
- Право на официальное трудоустройство без необходимости получения специального разрешения.
- Возможность оформления гражданства Украины через 5 лет.
- Доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и социальным программам.
Сроки и стоимость оформления
Процесс рассмотрения заявления на ПМЖ занимает от 6 до 12 месяцев. Государственный сбор за оформление составляет около 850 гривен (может изменяться). Дополнительно могут потребоваться расходы на нотариальные услуги и переводы документов.
Вывод
Постоянный вид на жительство в Украине – это отличный вариант для иностранцев, которые хотят жить, работать и развиваться в стране без ограничений. Процесс его получения требует подготовки и времени, но предоставляет значительные преимущества для комфортного проживания.