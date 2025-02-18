Постоянный вид на жительство в Украине: как получить и что нужно знать

Постоянный вид на жительство (ПМЖ) в Украине – это документ, который дает иностранцу или лицу без гражданства право на постоянное проживание в стране, а также практически равные с гражданами права, за исключением некоторых нюансов.

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В этой статье разберем, кто может получить ПМЖ, какие документы нужны, чтоб купить постоянный вид на жительство в украине и какие преимущества он дает.

Кто может получить ПМЖ в Украине?

Право на получение ПМЖ предоставляется следующим категориям лиц:

Близкие родственники граждан Украины (например, супруги, дети, родители).

Лица, которые прожили в Украине по временному виду на жительство не менее 5 лет.

Беженцы или лица, которым предоставлена дополнительная защита.

Высококвалифицированные специалисты и деятели науки, культуры.

Иностранцы, которые инвестировали в экономику Украины не менее 100 000 долларов США.

Лица, которые служили в Вооруженных Силах Украины 3 года и более.

Какие документы нужны?

Для оформления постоянного вида на жительство в Украине https://eurovector.ua/ru/postiyna-posvidka-na-prozhivannya-v-ukrayini/ необходимо подготовить следующие документы:

Заявление на получение ПМЖ. Паспорт и его нотариально заверенный перевод. Копия документа, подтверждающего основание для получения ПМЖ (свидетельство о браке, рождении, инвестиции и т. д.). Справка о несудимости из страны гражданства. Медицинская справка об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. Квитанция об оплате госпошлины.

Преимущества ПМЖ в Украине

Получив постоянный вид на жительство в украине, иностранец получает:

Право на бессрочное проживание в Украине.

Возможность свободно въезжать и выезжать без оформления визы.

Право на официальное трудоустройство без необходимости получения специального разрешения.

Возможность оформления гражданства Украины через 5 лет.

Доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и социальным программам.

Сроки и стоимость оформления

Процесс рассмотрения заявления на ПМЖ занимает от 6 до 12 месяцев. Государственный сбор за оформление составляет около 850 гривен (может изменяться). Дополнительно могут потребоваться расходы на нотариальные услуги и переводы документов.

Вывод

Постоянный вид на жительство в Украине – это отличный вариант для иностранцев, которые хотят жить, работать и развиваться в стране без ограничений. Процесс его получения требует подготовки и времени, но предоставляет значительные преимущества для комфортного проживания.