Протягом тижня на Прикарпатті очікується хмарна дощова погода, місцями грози

З вівторка, 22 квітня, на Прикарпатті очікується дощова погода — ймовірні грози та короткочасні дощі.

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За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, протягом тижня можливі короткочасні дощі та грози, особливо в середу та п’ятницю. Температура повітря коливатиметься від 12°C до 22°C.​

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 22–24 квітня у західних областях, включаючи Карпатський регіон, місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме 8–13°C, вдень — 21–26°C.