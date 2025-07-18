Прикарпатця засудили за самовільне зайняття землі громади

На Івано-Франківщині чоловіка притягнули до відповідальності за те, що він без дозволу захопив 4,7 гектара землі, яка перебуває у власності Городенківської міської громади, та засіяв її соєю. Суд ухвалив рішення оштрафувати порушника за самовільне користування комунальною територією.

Про це пише “Галка” з посиланням на вирок Городенківського районного суду.

Як встановило слідство, чоловік у квітні 2025 року, не маючи жодних дозвільних документів, обробив землю сільгосптехнікою та засіяв її соєю. Унаслідок цього громаді завдано збитків на понад 269 тис. грн.

Обвинувачений повністю визнав свою вину

Кримінальний проступок кваліфікували за ч. 1 ст. 197-1 КК України. Обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся, добровільно відшкодував шкоду та погодився на спрощений розгляд справи без судового засідання.

Суд врахував пом’якшувальні обставини — щире каяття, відсутність судимостей і позитивну характеристику — та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 4250 гривень.

Вирок набуде чинності, якщо протягом визначеного строку не буде подано апеляції.