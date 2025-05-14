Прикарпатець організував “Забіг у вишиванках” в центрі Нью-Йорка. ФОТО

До Дня вишиванки у самому центрі Нью-Йорка відбувся об’єднувальний захід “Забіг вишиванок”.

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Його організатором виступив прикарпатський бігун ультрамарафонець, 4-кратний рекордсмен України з ультрамарафонського бігу Микола Таран та благодійна організація в Нью-Йорку “Світанок”.

В неділю в центральному парку у Нью-Йорку відбувся захід “Забіг вишиванок” приурочений до святкування дня вишиванки в Україні.

«Дистанція складала два кілометри. Маршрут був зовсім прости але красивий – в самому центрі Нью-Йорка, Центральний парк, серце міста в якому хочуть побувати мільйони людей», – розповів у коментарі ПІК Микола Таран.

За його словами, мета забігу – об’єднання українців. Відтак однією з умов була наявність в учасників вишиванки, а також, по можливості, прапора України.

«Я був здивований що стільки прийшло багато українців, понад 50 людей. Були різні вікові категорії. І дійсно ми в цей день наче перенеслися в свої рідні міста: навкруги були всі одягнути в українську вишиванку», – наголосив Микола Таран.

До слова, він був одягнений в франківський бренд українських вишиванок “CHERNIKOVA” (Любов Чернікова), яка минулого року вирішила підтримувати ультрамарафонця в організації його забігів.