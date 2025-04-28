Прикарпатець перейшов за фішинговим посиланням та втратив понад 80 тисяч гривень

У Коломиї поліцейські зареєстрували черговий випадок шахрайства. Жертвою злочину став мешканець Прикарпаття, який, довірившись фальшивому посиланню, втратив понад 80 тисяч гривень.

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Пише Правда.іф з посиланям на Поліціюі Івано-Франківської області

“До Коломийського районного відділу поліції звернувся чоловік із заявою про шахрайство. Потерпілий втратив кошти, намагаючись продати дитячу коляску на популярному сайті оголошень. Коломиянин розповів, що до нього телефонував псевдопокупець для узгодження умов купівлі. Зловмисник надіслав йому фішингове посилання, за якими він ввів банківські дані.

Наслідки не змусили себе довго чекати – з рахунків заявника було списано понад 80 тисяч гривень. Усвідомивши, що став жертвою аферистів, чоловік звернувся до правоохоронців”, – йдеться у дописі.