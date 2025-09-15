Прикарпатець який любить російський реп та путіна, може сісти на десять років за крадіжку

У Львові поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який пограбував магазин

Про це передає Правда ІФ з посиланням на поліцію Львівщини

За скоєне 31-річному жителю Івано-Франківської області загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років. Правоохоронці перевіряють причетність фігуранта до інших правопорушень на території Львова.

Встановлено, що 12 вересня, близько 17:50, зловмисник, перебуваючи в одному з магазинів на проспекті Свободи у Львові, відкрито заволодів мобільним телефоном і втік. Йому намагались словесно перешкодити продавці, а коли їм це не вдалось – зателефонували на оперативну лінію 102.

На місце події негайно виїхали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1, а також співробітники Управління патрульної поліції у Львівській області. Проведеними заходами правоохоронці оперативно встановили місце перебування втікача та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 31-річний мешканець Івано-Франківщини.

Слідчі, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Телеграм канал труха повідомляє, що конфлікт трапився через російську музику та любов підозрюваного до російського диктатора