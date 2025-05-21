Прикарпатка стала жертвою шахраїв після пошуку роботи-онлайн

Жителька Калуського району втратила майже 116 тисяч гривень повіривши привабливому оголошенню про прибуткову дистанційну роботу.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

“До поліцейських звернулась 56-річна жителька Калуського району та повідомила, що стала жертвою шахрайства після пошуку роботи-онлайн. Поліцейські з’ясували, що потерпіла в Телеграм-каналі знайшла пропозицію заробітку де обіцяли високий дохід та швидкий прибуток. За деякий час з нею зв’язався так званий менеджер та запевнив, що для отримання прибутку необхідно виконувати різного роду завдання, надіславши посилання за яким потрібно перейти. Потерпіла погодившись на це, отримала завдання на велику суму, після чого зі своїх карток перерахувала грошові кошти на різні рахунки у загальній сумі майже 116 тисяч гривень. Однак, перераховані кошти не повернули і зв’язок з так званим роботодавцем обірвався”, – йдеться у дописі.