Прикарпатку засуджено за вбивство її новонародженої дитини

За публічного обвинувачення прокурорів Коломийської окружної прокуратури 41-річну жінку визнано винуватою у вбивстві своєї новонародженої дитини відразу після пологів. Їй призначено покарання – 2 роки і 6 місяців позбавлення волі.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

“В суді прокурори довели, що жінка приховувала свою вагітність та 10 липня 2023 року вдома самостійно народила немовля. Хлопчик був доношеним та здоровим, вагою понад 3 кг. Однак після пологів матір, обгорнувши його сорочкою і халатом, викинула новонародженого в криницю з водою, яка була розташована біля її будинку”, – йдеться у дописі.

До набрання вироком законної сили їй залишено обраний під час судового розгляду запобіжний захід – тримання під вартою.